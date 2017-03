PNN/ Ramallah/ Ein minderjähriger Palästinenser wurde am Donnerstagabend erschossen, nachdem israelische Besatzungskräfte (IOF) Feuer auf ein Auto am Eingang des al-Jalazun Flüchtlichngscamp in Ramallah eröffneten. Drei Weitere wurden schwer verletzt. Ein 17-jähriger Palästinenser …